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Ветлугин рассказал, как заново учился прыгать после перехода к Мишину

Ветлугин рассказал, как заново учился прыгать после перехода к Мишину
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19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин, тренирующийся в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина, рассказал об изменениях в собственной технике прыжковой составляющей после того, как он стал работать с 81-летним специалистом.

«Мне пришлось полностью менять технику прыжков? Это ещё более сложный процесс, чем заново разучивать тройные. Это сначала разрушить всё то, что не подходит под стандарты группы Алексея Николаевича, а потом на руинах заново выстраивать фундамент. И потом – уже само здание. Примерно полгода ушло только на то, чтобы я искоренил какие-то неправильные базовые составляющие прыжка, потом уже мы накладывали новые моменты, которые Алексей Николаевич считает обязательными в технике исполнения прыжков», — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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