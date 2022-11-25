Ветлугин рассказал, как заново учился прыгать после перехода к Мишину

19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин, тренирующийся в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина, рассказал об изменениях в собственной технике прыжковой составляющей после того, как он стал работать с 81-летним специалистом.

«Мне пришлось полностью менять технику прыжков? Это ещё более сложный процесс, чем заново разучивать тройные. Это сначала разрушить всё то, что не подходит под стандарты группы Алексея Николаевича, а потом на руинах заново выстраивать фундамент. И потом – уже само здание. Примерно полгода ушло только на то, чтобы я искоренил какие-то неправильные базовые составляющие прыжка, потом уже мы накладывали новые моменты, которые Алексей Николаевич считает обязательными в технике исполнения прыжков», — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.