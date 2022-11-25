Ветлугин: когда Мишин сказал: «Всё, будешь Крёстным отцом», я подумал: «Нафталин»

19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин, тренирующийся в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина, в преддверии шестого этапа Гран-при России в Перми рассказал о выборе композиции для выступления.
– А «Крёстный отец» – не слишком заезженная тема?
– Давайте скажу, как просил Алексей Николаевич (Мишин. — Прим. «Чемпионата)»: «Мы выбираем музыку из картотеки молодости Мишина».
– В июне вы находились на стадии выбора музыки, и, если мне не изменяет память, ты хотел катать что-то восточное.
– Идея была резко отвергнута (улыбается). И когда Алексей Николаевич сказал: «Всё, будешь Крёстным отцом», я подумал: «Нафталин» (смеётся). Дальше мы с Кириллом уже думали, как же сделать так, чтобы повторяющийся монотонный мотив не стал скучен уже к концу первой минуты. И нашли три композиции, в последней есть и нотки Востока. Я её называю «восточный рок», поэтому часть моего желания всё-таки исполнилась, присутствует в произвольной программе, — сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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