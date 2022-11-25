Москвина в интервью Загитовой рассказала о предназначении фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина в интервью олимпийской чемпионке 2018 года в женском одиночном катании Алине Загитовой рассказала об особенностях работы со спортивными парами на примере дуэта Никита Кацалапов/Виктория Синицина.

«Обычно спортсмены, которые успешно выступают на Олимпийских играх, начинают кататься где-то в сентябре-октябре и только к концу сезона входят в форму. Настя и Саша как-то быстрее вошли. Один говорит: «Нет, я так не могу», второй партнёр говорит: «Нет, я так не хочу». И вот они, кто кого переубедит.



А мне же нужно так, чтобы ссоры эти прекратились, и сказать: «Ребятки, вы так здорово придумали, да-да-да, пожалуй, у меня есть третий вариант». И предлагаю вариант сразу получше. Давайте жить дружно. Я обычно говорю: «У нас тут что, детский сад или как?»



Все говорят — ой, вы, наверное, видите этих звёзд. Да мы не видим никаких звёзд. Приходит ребёнок – видим, какой он изначально и что с ним нужно сделать, для того чтобы научить кататься, общаться, работать, терпеть, восхищаться, научить любить, жить, восхищать других людей, научить жертвовать какими-то своими личными мотивами для того, чтобы удовольствие доставлять другим людям. Это их предназначение», — сказала Москвина.

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