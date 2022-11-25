Итальянская пара Гиларди/Амброзини выиграла короткую программу на 6-м этапе Гран-при ISU

Итальянская пара фигуристов Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини победила в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на шестом этапе Гран-при ISU в Эспоо (Финляндия).
Итальянский дуэт получил 67,31 балла. Вторыми стали представители США Анастасия Смирнова / Данила Сияница, получившие от судей 63,01 балла. Третье место заняла пара Анастасия Метёлкина / Даниил Паркман, представляющие Грузию, — они набрали 62,59 балла.
Результаты:
1. Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини (Италия) – 67,31.
2. Анастасия Смирнова / Данила Сияница (США) – 63,01.
3. Анастасия Метёлкина / Даниил Паркман Грузия) – 62,59.
4. Алиса Ефимова / Рубен Бломмар (Германия) – 62,46.
5. Дарья Данилова / Михел Тсиба (Нидерланды) – 56,41.
6. Ника Осипова / Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) – 47,97.
7. Грета Крафорд / Джон Крафорд (Швеция) – 45,79.
8. Анна Валеси / Мануэль Пьяцца (Италия) – 44,36.
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