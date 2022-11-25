Тамара Москвина пригласила Алину Загитову в парное катание

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина вместе с олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании Алиной Загитовой оценила тренировочный прокат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова перед этапом Гран-при России в Перми и пригласила фигуристку в Санкт-Петербург попробовать свои силы в парном катании.
«Алине понравилось, и она сказала «Вот бы мне так!» Я её сейчас активно агитирую приехать к нам в Петербург.
(Обращаясь к Загитовой) Приезжай. Ты чего здесь сидишь-то? Ты катаешься одна. Тренер тебе дал задание — ты одна. С кем поговорить? С кем поспорить? С кем поссориться? Кому ответить?» — сказала Москвина в сюжете Первого канала.
«Тоже об этом думала. Интересно, да», – ответила Загитова.
«Приезжай. Всегда нужно в жизни что-то попробовать. Не говори: «Ой, нет-нет». Надо всегда попробовать», — подытожила Москвина.
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