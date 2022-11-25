Аймоз захватил лидерство на Гран-при ISU в Эспоо, Квителашвили — последний

На шестом этапе Гран-при ISU в Эспоо (Финляндия) завершилась короткая программа в мужском одиночном катании. Лучший результат показал французский фигурист Кевин Аймоз, получивший за свой прокат 88,96 балла. Вторым стал американец Илья Малинин. Третьим – Сун Сато из Японии.
Отметим, что в программе Аймоза не было четверных прыжков, но Малинин чисто исполнил только четверной сальхов. Сато упал с четверного лутца. Представитель Грузии Морис Квителашвили второй раз подряд на этапе Гран-при ISU сорвал все прыжковые элементы и стал последним в короткой программе.
Фигурное катание. Гран-при ISU. 6-й этап. Эспоо, Финляндия
Мужчины. Короткая программа
1. Кевин Аймоз (Франция) – 88,96.
2. Илья Малинин (США) – 85,57.
3. Сун Сато (Япония) – 81,59.
4. Киган Мессинг (Канада) – 80,12.
5. Тацуя Цубои (Япония) – 78,82
6. Арлет Леванди (Эстония) – 72,67...
12. Морис Квителашвили (Грузия) – 62,42.
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