Аймоз захватил лидерство на Гран-при ISU в Эспоо, Квителашвили — последний

На шестом этапе Гран-при ISU в Эспоо (Финляндия) завершилась короткая программа в мужском одиночном катании. Лучший результат показал французский фигурист Кевин Аймоз, получивший за свой прокат 88,96 балла. Вторым стал американец Илья Малинин. Третьим – Сун Сато из Японии.

Отметим, что в программе Аймоза не было четверных прыжков, но Малинин чисто исполнил только четверной сальхов. Сато упал с четверного лутца. Представитель Грузии Морис Квителашвили второй раз подряд на этапе Гран-при ISU сорвал все прыжковые элементы и стал последним в короткой программе.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 6-й этап. Эспоо, Финляндия

Мужчины. Короткая программа

1. Кевин Аймоз (Франция) – 88,96.

2. Илья Малинин (США) – 85,57.

3. Сун Сато (Япония) – 81,59.

4. Киган Мессинг (Канада) – 80,12.

5. Тацуя Цубои (Япония) – 78,82

6. Арлет Леванди (Эстония) – 72,67...

12. Морис Квителашвили (Грузия) – 62,42.