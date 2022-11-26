Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют по итогам КП на 6-м этапе Гран-при России

В Перми пары представили короткие программы в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Лучший результат показали чемпионы мира 2021 года, бронзовые призёры Олимпиады-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Пары. Короткая программа. Результаты

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 80,55 балла.

2. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 73,56.

3. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — 70,20.

4. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко – 67,30.

5. Варвара Черемных и Даниил Бутенко – 67,03.

6. Майя Шегай и Игорь Шамшуров – 59,94.

7. Мария Дыбкова и Алексей Хвалько – 59,39.

8. Таисия Собинина и Илья Миронов – 54,48.