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Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют по итогам КП на 6-м этапе Гран-при России

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют по итогам КП на 6-м этапе Гран-при России
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В Перми пары представили короткие программы в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Лучший результат показали чемпионы мира 2021 года, бронзовые призёры Олимпиады-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Пары. Короткая программа. Результаты

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 80,55 балла.
2. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 73,56.
3. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков — 70,20.
4. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко – 67,30.
5. Варвара Черемных и Даниил Бутенко – 67,03.
6. Майя Шегай и Игорь Шамшуров – 59,94.
7. Мария Дыбкова и Алексей Хвалько – 59,39.
8. Таисия Собинина и Илья Миронов – 54,48.

Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Этап 6, Пермь
Спортивные пары. Короткая программа
26 ноября 2022, суббота. 15:15 МСК
Окончено
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