«Давно хотела откатать под МакSим». Косторная — о новом показательном номере

Чемпионка Европы — 2020 российская фигуристка Алёна Косторная рассказала о своих предпочтениях в выборе музыки для показательных номеров.

Накануне на открытии катка на ВДНХ Косторная выступила под песню МакSим «Научусь летать».

«Я очень давно хотела откатать под МакSим. Это была, так скажем, первая попытка. Ехала чисто импровизацию с чистого листа, но на дальнейших шоу, в частности, в апреле которые будут, скорее всего, можно будет увидеть этот номер усовершенствованным и, наверное, более усложнённым в плане моих прыжков и парной составляющей.



Новогодние шоу? Я буду принимать участие в «Бременских музыкантах» и также буду продолжать кататься в «Дракуле», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.