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Три японские фигуристки вышли в финал серии Гран-при ISU

Три японские фигуристки вышли в финал серии Гран-при ISU
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После окончания в Эспоо (Финляндия) шестого этапа Гран-при ISU по фигурному катанию среди женщин стал известен состав участниц финала серии. Соревнования пройдут в Турине (Италия) с 8 по 11 декабря.

Участницы финала Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023:

Маи Михара (Япония), Луна Хендрикс (Бельгия), Каори Сакамото (Япония), Йелим Ким (Южная Корея), Изабо Левито (США), Ринка Ватанабэ (Япония).

Запасные: Рён Сумиёси (Япония), Ён Ю и Ли Ха Ин (обе – Южная Корея).

Напомним, что на шестом этапе Гран-при ISU вторую победу в сезоне одержала Михара. Японская фигуристка за счёт более качественного исполнения произвольной программы сумела опередить лидировавшую после первого дня соревнований Хендрикс.

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