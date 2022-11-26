Мишина высказалась об ошибке Туктамышевой в короткой программе на Гран-при России в Перми

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала об ошибке Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе Гран-при России в Перми.

Лучший результат показала Софья Муравьёва, которая с безупречным прокатом почти на три балла опередила Туктамышеву, споткнувшуюся на дорожке шагов и допустившую небольшую ошибку в каскаде.

«У неё была обидная ошибка на дорожке шагов, в остальном она превосходно прокаталась. Отличный аксель, каскад – все прыжковые элементы сделала. А вот дорожка немного сбила её эмоциональный настрой в конце, но я думаю, что это никак не повлияло на её настроение, потому что основная часть была выполнена на отлично.

Подобные ошибки случаются – ничего страшного. В короткой отставание очень маленькое – всё будет решаться в произвольной программе. Нужно забыть всё, что было сегодня, и настраиваться на завтра.

У Семененко получилось всё, что было запланировано, но пока ещё рано сильно радоваться – впереди произвольная программа. Сегодня всё сделано на максимальном уровне. Женя сказал, что хотел меня порадовать? Ему удалось это сделать. С оптимизмом ждём завтрашний день», — приводит слова Мишиной Metaratings.

Ученик Мишиной Евгений Семененко уверенно выиграл короткую программу, получив за свой прокат более 100 баллов.