Мишина высказалась об ошибке Туктамышевой в короткой программе на Гран-при России в Перми

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала об ошибке Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на этапе Гран-при России в Перми.
Лучший результат показала Софья Муравьёва, которая с безупречным прокатом почти на три балла опередила Туктамышеву, споткнувшуюся на дорожке шагов и допустившую небольшую ошибку в каскаде.
«У неё была обидная ошибка на дорожке шагов, в остальном она превосходно прокаталась. Отличный аксель, каскад – все прыжковые элементы сделала. А вот дорожка немного сбила её эмоциональный настрой в конце, но я думаю, что это никак не повлияло на её настроение, потому что основная часть была выполнена на отлично.
Подобные ошибки случаются – ничего страшного. В короткой отставание очень маленькое – всё будет решаться в произвольной программе. Нужно забыть всё, что было сегодня, и настраиваться на завтра.
У Семененко получилось всё, что было запланировано, но пока ещё рано сильно радоваться – впереди произвольная программа. Сегодня всё сделано на максимальном уровне. Женя сказал, что хотел меня порадовать? Ему удалось это сделать. С оптимизмом ждём завтрашний день», — приводит слова Мишиной Metaratings.
Ученик Мишиной Евгений Семененко уверенно выиграл короткую программу, получив за свой прокат более 100 баллов.
- 26 ноября 2022
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