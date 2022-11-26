Туктамышева рвётся за очередной победой над юниорками! Смотрим короткую программу в Перми

В постолимпийском сезоне-2022/2023 Елизавета Туктамышева одержала уже две победы: первую — на локальном турнире, мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, а вторую — на этапе Гран-при России, превзойдя ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьёву (младше Лизы на 10 лет) и воспитанницу Этери Тутберидзе Софью Акатьеву (младше на 11 лет).

На заключительном этапе Гран-при в Перми Елизавета снова сойдётся с Софьей Муравьёвой, а Аделия Петросян из «Хрустального», к сожалению, снялась из-за травмы. У Лизы есть все шансы на победу!

В соревнованиях одиночников за победу поборются Евгений Семененко, Макар Игнатов и Алексей Ерохов, фавориты в парном катании и в танцах на льду — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Софья Тютюнина и Андрей Багин.