Туктамышева рвётся за очередной победой над юниорками! Смотрим короткую программу в Перми

В постолимпийском сезоне-2022/2023 Елизавета Туктамышева одержала уже две победы: первую — на локальном турнире, мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге, а вторую — на этапе Гран-при России, превзойдя ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьёву (младше Лизы на 10 лет) и воспитанницу Этери Тутберидзе Софью Акатьеву (младше на 11 лет).
На заключительном этапе Гран-при в Перми Елизавета снова сойдётся с Софьей Муравьёвой, а Аделия Петросян из «Хрустального», к сожалению, снялась из-за травмы. У Лизы есть все шансы на победу!
В соревнованиях одиночников за победу поборются Евгений Семененко, Макар Игнатов и Алексей Ерохов, фавориты в парном катании и в танцах на льду — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Софья Тютюнина и Андрей Багин.
Всем доброе утро, дорогие любители фигурного катания!
Сегодня наш соревновательный день стартует чуть раньше — в 11:30. Своими выступлениями нас традиционно порадуют танцевальные дуэты. Женщины представят свои короткие программы в 13:00, а пары — в 15:15. Завершат прокаты мужчины — их будем ждать в 16:35.
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