Канадские танцоры Гиллес и Пуарье выиграли этап Гран-при ISU в Эспоо

На шестом этапе Гран-при ISU, который проходит в Эспоо (Финляндия), стали известны обладатели медалей в танцах на льду. Лучший результат показали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, получившие по сумме двух выступлений 219,49 балла. Второе место заняли американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер. На третью позицию после произвольного танца поднялись хозяева льда – финский дуэт Юлия Турккила/Матиас Верслёйс.
Фигурное катание. Гран-при ISU. 6-й этап. Эспоо, Финляндия
Танцы на льду
1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 219,49.
2. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (США) — 202,46.
3. Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) — 191,79.
4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 188,80.
5. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) — 186,39.
6. Кэролайн Сусис/Шейн Фирус (Канада) — 175,63.
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