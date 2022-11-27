Елизавета Туктамышева прокомментировала победу на шестом этапе Гран-при в Перми

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о победе на этапе Гран-при в Перми.

«Я сегодня каталась, мне показалось, намного лучше, чем на предыдущем этапе, старалась все выделывать после вчерашнего. Все, что поставлено, я все действительно вроде как сделала. Старалась сделать хорошо вращения, прыжки. Единственное, лутц — тулуп коварный, не могу пока. Точнее на тренировках делаю, не знаю, надо, видимо, натренировать, обидно за него. В целом два акселя, лутц, риттбергер — по ощущениям мне понравились. Было сегодня легко кататься, поэтому я в принципе довольна. Было легче, чем в Москве.



Соперницы показывают классное катание? Я не знаю, как у соперниц, но мне понравилось здесь кататься, здесь хороший лед, хорошая тёплая арена. Для меня это все равно важно, чтоб был лёд хорошего качество и было тепло на льду. Моим требованиям это все соответствует, так что мне было приятно кататься здесь.



В январе я здесь буду выступать в сказке Ильи Авербуха, на этом льду как раз. Так что хорошо, что я здесь опробовала все, все знаю.



Приехали болельщики из Глазова? Круто! Сейчас, к сожалению, такой плотный график, что нечасто бываю в Глазове. В последний раз, наверное, восемь лет назад была. Не хватает времени, чтобы доехать до города родного. На главное площади есть коньки, которые посвящены мне? Да, я знаю. Но, мне кажется, это не совсем мне, а фигурному катанию в городе. Но все равно очень приятно. Мое имя написано? Тогда да, очень приятно, ха-ха.



Как сегодня отмечу выступление? Опять эти вопросы, ха-ха. Не знаю, но как-нибудь себя порадую точно. Как — я думаю, все догадываются. Спать? Конечно, хочется поспать, но у нас ранний вылет очень, поэтому посмотрим, удастся ли», — передаёт слова Туктамышевой коррсепондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Итоги



1. Елизавета Туктамышева – 239,94

2. Софья Муравьёва – 239,15.

3. Алина Горбачёва – 210,86.