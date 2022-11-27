Жулин — о Гран-при в Перми: Туктамышева напачкала в каскаде, Муравьёва заслуженно победила

Чемпион мира и Европы 1993 года в танцах на льду, двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин подвёл итоги короткой программы на этапе Гран-при России в Перми.

«Я видел только выступления Туктамышевой и Муравьёвой. Очень хорошие выступления, два сильных проката. Елизавета Туктамышева, к сожалению, немножко напачкала в каскаде, поэтому абсолютно заслуженное первое место Муравьёвой», — цитирует Жулина Sport24.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Короткая программа



1. Софья Муравьёва – 81,59 балла.

2. Елизавета Туктамышева – 78,74.

3. Ксения Синицына – 70,94.

4. Алина Горбачёва – 65,43.

5. Виктория Федянина – 64,62.

6. Виктория Нестерова – 60,76.



Отметим, что в общем зачёте этапов Гран-при России в данный момент лидирует Камила Валиева.