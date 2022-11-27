Татьяна Тарасова отреагировала на победу Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Перми

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу фигуристки Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе Гран-при в Перми.



«Это были настоящие соревнования! Никто не был хуже, все были только лучше. Лиза — молодец, она справилась с собой и показала почти стопроцентный прокат. Соня Муравьёва блистательно каталась.



Лиза стремилась остаться первой. Она большая молодец, что не сделала ни одной помарки — это было по-настоящему приятно смотреть, и это были настоящие соревнования», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Итоги



1. Елизавета Туктамышева – 239,94.

2. Софья Муравьёва – 239,15.

3. Алина Горбачёва – 210,86.