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Татьяна Тарасова отреагировала на победу Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Перми

Татьяна Тарасова отреагировала на победу Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Перми
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу фигуристки Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе Гран-при в Перми.

«Это были настоящие соревнования! Никто не был хуже, все были только лучше. Лиза — молодец, она справилась с собой и показала почти стопроцентный прокат. Соня Муравьёва блистательно каталась.

Лиза стремилась остаться первой. Она большая молодец, что не сделала ни одной помарки — это было по-настоящему приятно смотреть, и это были настоящие соревнования», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Итоги

1. Елизавета Туктамышева – 239,94.
2. Софья Муравьёва – 239,15.
3. Алина Горбачёва – 210,86.

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