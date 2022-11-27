Галлямов признался, что слушал Pharaohа перед победой на 6-м этапе Гран-при России

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал победу на шестом этапе Гран-при России, который проходит в Перми.

«Настроение гораздо лучше, чем вчера. С задачей справились удовлетворительно, сейчас приедем, отдохнём, восстановимся, и через неделю прыжковый фестиваль у нас будет. Неприятные ощущения в ноге? Спасибо федерации, что нам поставляют витамины, медикаменты, всякие обезболивающие мази — к счастью, хорошо действуют, и поэтому всё было в порядке, прыжки приземлял без всяких проблем. Всё отлично!

По-другому настраивались на прокат? Если заметить наши с Настей соревнования трёх-четырёхлетней давности, то сначала у меня были большие наушники, но на Гран-при Японии они сломались, и на следующий день после приезда я сходил взял маленькие, чтобы тренеру было удобнее их носить. Они менее заметны, и мне удобнее, и тренерам. Слушаю разное — рок, но вчера и сегодня Pharaoh.

По нашим ощущениям, сегодня каталось не самым лёгким образом, но мы всё равно стараемся подготовиться так, чтобы для зрителей это казалось легко. Мы знаем, что можем катать ещё легче, к следующим соревнованиям будем исправлять», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.