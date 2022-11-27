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Фигурное катание, этап Гран-при России в Перми, произвольная программа Туктамышевой — онлайн-трансляция 27 ноября

Отвоюет ли Туктамышева победу у ученицы Плющенко? Смотрим произвольную в Перми. LIVE!
Екатерина Авдонина Яна Левхина
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Елизавета Туктамышева
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Софья Муравьёва лидирует после короткой программы.

Елизавета Туктамышева неожиданно уступила юной звёздочке Евгения Плющенко в короткой программе! 16-летняя Софья Муравьёва преодолела отметку в 80 баллов, а Императрица после шикарного трикселя допустила помарку на каскаде и споткнулась на дорожке шагов. Лизе предстоит взять реванш, так что в произвольной будет очень жарко!

У мужчин лидирует Евгений Семененко, у танцоров лидерство захватили Софья Тютюнина и Андрей Багин. А у спортивных пар, как и ожидалось, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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