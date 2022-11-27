Отвоюет ли Туктамышева победу у ученицы Плющенко? Смотрим произвольную в Перми. LIVE!
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Софья Муравьёва лидирует после короткой программы.
Елизавета Туктамышева неожиданно уступила юной звёздочке Евгения Плющенко в короткой программе! 16-летняя Софья Муравьёва преодолела отметку в 80 баллов, а Императрица после шикарного трикселя допустила помарку на каскаде и споткнулась на дорожке шагов. Лизе предстоит взять реванш, так что в произвольной будет очень жарко!
У мужчин лидирует Евгений Семененко, у танцоров лидерство захватили Софья Тютюнина и Андрей Багин. А у спортивных пар, как и ожидалось, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
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