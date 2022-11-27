«Лучший день в году». Евгения Медведева показала эпатажные фото со своего дня рождения

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она показала фотографии с празднования своего дня рождения.

«Лучший день в году», — подписала снимки Медведева.

Фото: из личного архива Медведевой

Фото: из личного архива Медведевой

Фото: из личного архива Медведевой

Фото: из личного архива Медведевой

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.



В последнем сезоне шоу «Ледниковый период» партнёр Медведевой блогер Даня Милохин неожиданно покинул программу. В ближайших выпусках Евгения появится в паре с актёром Фёдором Федотовым.