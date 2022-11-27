Ветлугин: если кто-то хочет видеть во мне Драко Малфоя, то почему нет
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19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин после шестого места на Гран-при России в Перми ответил на вопрос о сходстве с Драко Малфоем — персонажем из экранизации о Гарри Поттере.
— Да, где-то читал такое, но раньше, когда маленьким был. Это ни приятно и не обидно, если кто-то хочет видеть отличительные черты Драко Малфоя во мне, то почему нет.
— Сам с каким персонажем себя ассоциируешь?
— Вы задаёте мне вопрос и делаете это без должного уважения. Нет, ни с кем, — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Напомним, победителем шестого этапа Гран-при России в Перми у мужчин стал Евгений Семененко. Вторым стал Илья Яблоков. Третье место досталось Артёму Ковалёву.
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