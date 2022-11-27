Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, какие элементы он готовит к новому прыжковому турниру.

«На прыжковый турнир готовлю сложные квады. Будет риттбергер, может быть, ещё один. Буду ли делать сложные каскады с двумя четверными? Не в моей нынешней ситуации. Четыре-четыре – нет. Сделаю пока, что возможно для меня, чтобы не покалечить себя. Насчёт каскадов пока не задумывался. Думаю, можно пару тулупов, риттбергеров. Пока не знаю, будет ли секвенция на прыжковом турнире. Может быть, буду делать её. В произвольной сегодня не усугубил травму», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Пермь

Мужчины. Произвольная программа



1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 292,99.

2. Илья Яблоков (Москва) – 264.20.

3. Артём Ковалёв (Москва) – 245.02.