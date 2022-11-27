Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Семененко рассказал, какие элементы он готовит к новому прыжковому турниру

Евгений Семененко рассказал, какие элементы он готовит к новому прыжковому турниру
Комментарии

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, какие элементы он готовит к новому прыжковому турниру.

«На прыжковый турнир готовлю сложные квады. Будет риттбергер, может быть, ещё один. Буду ли делать сложные каскады с двумя четверными? Не в моей нынешней ситуации. Четыре-четыре – нет. Сделаю пока, что возможно для меня, чтобы не покалечить себя. Насчёт каскадов пока не задумывался. Думаю, можно пару тулупов, риттбергеров. Пока не знаю, будет ли секвенция на прыжковом турнире. Может быть, буду делать её. В произвольной сегодня не усугубил травму», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Пермь
Мужчины. Произвольная программа

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 292,99.
2. Илья Яблоков (Москва) – 264.20.
3. Артём Ковалёв (Москва) – 245.02.

Преимущество Туктамышевой — 0,79 балла! Развязка в лучших традициях Загитовой и Медведевой Преимущество Туктамышевой — 0,79 балла! Развязка в лучших традициях Загитовой и Медведевой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022