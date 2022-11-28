Гончаренко — о серебре Муравьёвой на Гран-при: Софья — феномен. У неё всё впереди

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о серебряном призёре шестого этапа Гран-при в Перми Софье Муравьёвой.
«Соня всегда нас баловала безумно красивым, артистичным катанием — она владеет коньком, катит легко, выполняет сложные элементы и по скольжению, и корпусом, и руками, плюс девочка прыгает — вот такой феномен, которому надо пробиваться. Да, это пока не первое место, но, я думаю, всё впереди у неё будет.
Редок тот спортсмен, который сразу выступает с прекрасными артистическими показателями и со сложными техническими элементами вместе. Мы знаем пример Саши Трусовой, которая показывала безумный технический контент, при этом в тень уходили другие элементы программы — артистизм, владение коньком.
Лиза сейчас вкупе всё это собрала по прошествии определённого времени, раньше она была больше технической спортсменкой, сейчас раскрылась, нашла свой стиль. В этом сезоне у неё хорошо играют программы — произвольная программа, поставленная Ильёй Авербухом, Илья чувствует такие моменты, как её раскрыть, преподнести в лучшем стиле», — цитирует Гончаренко ТАСС.
Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Итоги
1. Елизавета Туктамышева – 239,94.
2. Софья Муравьёва – 239,15.
3. Алина Горбачёва – 210,86.
- 28 ноября 2022
-
09:40
- 27 ноября 2022
-
21:30
-
20:53
-
20:09
-
19:33
-
19:28
-
19:19
-
19:09
-
19:00
-
18:46
-
18:33
-
18:22
-
18:11
-
18:01
-
16:50
-
16:47
-
16:44
-
16:07
-
15:54
-
15:33
-
15:28
-
14:51
-
14:46
-
14:39
-
14:28
-
13:53
-
13:20
-
13:06
-
12:50
-
12:34
-
11:38
-
11:19
-
10:21
- 26 ноября 2022
-
23:51
-
23:05