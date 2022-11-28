Гончаренко — о серебре Муравьёвой на Гран-при: Софья — феномен. У неё всё впереди

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о серебряном призёре шестого этапа Гран-при в Перми Софье Муравьёвой.

«Соня всегда нас баловала безумно красивым, артистичным катанием — она владеет коньком, катит легко, выполняет сложные элементы и по скольжению, и корпусом, и руками, плюс девочка прыгает — вот такой феномен, которому надо пробиваться. Да, это пока не первое место, но, я думаю, всё впереди у неё будет.



Редок тот спортсмен, который сразу выступает с прекрасными артистическими показателями и со сложными техническими элементами вместе. Мы знаем пример Саши Трусовой, которая показывала безумный технический контент, при этом в тень уходили другие элементы программы — артистизм, владение коньком.

Лиза сейчас вкупе всё это собрала по прошествии определённого времени, раньше она была больше технической спортсменкой, сейчас раскрылась, нашла свой стиль. В этом сезоне у неё хорошо играют программы — произвольная программа, поставленная Ильёй Авербухом, Илья чувствует такие моменты, как её раскрыть, преподнести в лучшем стиле», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Итоги



1. Елизавета Туктамышева – 239,94.

2. Софья Муравьёва – 239,15.

3. Алина Горбачёва – 210,86.