Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бестемьянова: Мишина и Галлямов — вне конкуренции. Они роскошны

Бестемьянова: Мишина и Галлямов — вне конкуренции. Они роскошны
Комментарии

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты соревнований спортивных пар на шестом этапе Гран-при в Перми.

«Мишина и Галлямов катались роскошно, они вне конкуренции — прекрасная программа, прекрасное техническое исполнение. Поздравляю их, поздравляю Тамару Николаевну Москвину, Артура Минчука, здорово».

Бестемьянова также оценила выступление Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева.

«Они очень свежо выглядели, слава богу, в их произвольной программе другие песни Элвиса Пресли по сравнению с Мишиной и Галлямовым, другие музыкальные куски были взяты, совсем по-другому всё выглядело. Хорошие ребята, они мне понравились, я давно за ними наблюдаю, симпатичные очень», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Пары. Итоги

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов – 237,30 балла.
2. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков – 205,73.
3. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев – 202,43.
4. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко – 184,23.
5. Варвара Черемных и Даниил Бутенко – 181,42.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022