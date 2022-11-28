Видео: произвольная программа Софьи Муравьёвой на шестом этапе Гран-при в Перми

В Перми завершились соревнования фигуристок в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Их победительницей стала чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года Елизавета Туктамышева. Она опередила ученицу Евгения Плющенко Софью Муравьёву на 0,79 балла. Тройку призёров замкнула Алина Горбачёва, с ошибкой исполнившая четверной сальхов. Она стала единственной фигуристкой, зашедшей на квад.
Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.
Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Итоги
1. Елизавета Туктамышева – 239,94.
2. Софья Муравьёва – 239,15.
3. Алина Горбачёва – 210,86.
Отметим, что в общем зачёте этапов Гран-при России в данный момент лидирует Камила Валиева.
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