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СМИ: бывший ученик Этери Тутберидзе покинул группу Евгения Плющенко

СМИ: бывший ученик Этери Тутберидзе покинул группу Евгения Плющенко
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15-летний российский фигурист Марк Лукин покинул группу двукратного олимпийского чемпиона в одиночном катании Евгения Плющенко, сообщает издание «РИА Новости Спорт». Причина расставания Лукина с тренером неизвестна.

По информации издания, Лукин планирует перейти в штаб тренера Виктории Буцаевой. «Пока ещё не принимала решения о том, когда будут пробы. Я в рабочем процессе, поэтому мы с мамой (Лукина) не могли разговаривать. Они будут вечером звонить, поговорим, почему они от Евгения уходят, и вообще всю ситуацию проясним», — приводит слова Буцаевой СМИ.

Лукин перешёл к Плющенко в прошлом сезоне от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. В начале нынешнего сезона он получил тяжёлую травму ноги, проткнув мышцу коньком во время проката, из-за чего попал в больницу.

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