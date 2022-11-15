Ученицу Тутберидзе тянули в обход правил, несмотря на падения. Как судили на Гран-при

«Превосходно» — вот как оценили четыре судьи произвольную программу 15-летней Софьи Акатьевой на минувшем Гран-при в Москве. Талантливая подопечная Тутберидзе не справилась ни с одним ультра-си, допустив три падения, однако её компоненты показали рост по сравнению с прошлым стартом.

Соня совсем немного уступила во второй оценке своей тёзке из «Ангелов Плющенко», которая упала в произвольной лишь один раз, но зато откатала дорожку шагов четвёртого уровня сложности.

Что происходило в судействе у девушек и насколько оно справедливо — вопрос открытый. Но, по крайней мере, фирменный тройной аксель Туктамышевой — лучший сольный прыжок в обоих прокатах.

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Акатьева выиграла технику в короткой программе

В короткой программе на четвёртом этапе Гран-при Туктамышева, Акатьева и Муравьёва чисто откатались с одинаковым прыжковым набором, включающим тройной аксель. Но самую высокую оценку за него получила Императрица — 10,56 балла. Один из судей даже поставил за качество его выполнения (GOE) максимальные +5. Больше ни один прыжковый элемент ни у одной из девушек не удостоился такой надбавки. И не только в короткой, но и в произвольной программе.

Лучший каскад в первый соревновательный день также у Лизы. Её тройной лутц — тройной тулуп заработал общее GOE 2,01 балла. Но так как он следовал у неё вторым элементом, а Муравьёва, Акатьева и Зинина рисковали во второй половине, то получили дополнительную 10% надбавку от базовой стоимости. Отсюда и более высокая итоговая оценка за каскад, чем у Лизы. Наибольшая у Акатьевой — 12,88 балла.

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Битву вращений выиграла Софья Акатьева. Все три «головокружительных» элемента она выполнила на четвёртый уровень сложности и в общей сумме набрала за них 12,76 балла. Лиза одно из вращений сделала на третий уровень, но её 12,37 балла несильно уступают Соне. Анастасия Зинина показала по вращениям третий результат — 12,1 балла, хотя все три элемента у неё были четвёртого уровня. Софья Муравьёва, как и Туктамышева, одно из вращений сделала на третий уровень и заработала за них 12,05 балла. У остальных фигуристок отставание существеннее, в основном из-за более низких уровней. Но Агнете Латушкиной из Питера и Ангелине Козырёвой из Рязани, видимо, просто не повезло. При четвёртом уровне на всех вращениях они получили 11,5 и 11,35 балла соответственно. Не приглянулись судьям. Бывает.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В дорожке шагов безусловным лидером оказалась Муравьёва. Соня — единственная, кто продемонстрировал дорожку четвёртого уровня сложности и преодолел отметку в пять баллов: 5,38. Акатьева и Туктамышева проехали дорожку на третий уровень. Судьям больше понравились шаги воспитанницы Тутберидзе: 4,49 балла против 4,29 у Лизы. Другие участницы, в их числе Зинина, ограничились на дорожке вторым уровнем. А Арина Онищенко отличилась со знаком минус, откатав дорожку шагов на первый уровень сложности.

В целом по технике в короткой программе выиграла Соня Акатьева — 47,42 балла. У Лизы второй результат — 46,54. Третья — Муравьёва с 46,20 балла. При этом базовая стоимость всех элементов у неё была самой высокой, но ожидание и реальность, как известно, не всегда совпадают.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Судья оценил качество тройного акселя Туктамышевой на «ноль»

В произвольной программе Туктамышева снова показала самый дорогой сольный прыжок: за тройной аксель она получила 9,44 балла. Но это более чем на балл меньше, чем в короткой. На этот раз лишь двое судей выставили за него +4 и +3, а один и вовсе поставил 0. Этот же арбитр не оценил у Лизы каскад тройной аксель — двойной тулуп. Повторил в протоколе бездушный нолик.

Самый дорогой каскад исполнила Софья Муравьёва. Её тройной аксель — тройной тулуп оценили в 14,12 балла. Это выше, чем четверной тулуп — двойной тулуп Анастасии Зининой с 13,08 балла.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Техническая дорожка также вновь была лучшей у Муравьёвой. Четвёртый уровень, как и в короткой программе, но по баллам несколько меньше — 5,15. Акатьева выполнила дорожку третьего уровня — 4,55 балла. Туктамышева, как и большинство, второго уровня и получила за неё 3,38 балла. На первый уровень дорожки откатали две фигуристки: Ангелина Козырева и Анна Ромасюк.

В произвольной программе фигуристки блистали не только технической, но и хореографической дорожкой. Лучше всего это удалось Акатьевой. Её 4,80 балла опередили даже Муравьёву с 4,60, пусть и разница каких-то две десятых. Первой стала Акатьева и по вращениям. Три элемента четвёртого уровня обеспечили ей 13,95 балла. В отличие от короткой, отрыв от соперниц здесь получился приличный: у Зининой и Туктамышевой одно из вращений было третьего уровня, что принесло им 12,49 и 12,33 балла соответственно. Муравьёва накрутилась на 11,83: одно вращение четвёртого уровня и два — третьего.

Ещё одно лидерство Акатьевой в произвольной программе, правда, печального характера — количество дедакшенов (штрафов). У Сони отняли целых четыре балла: по одному — за первые два падения (с тройного акселя и четверного тулупа) и два — за третье падение (с повторной попытки четверного тулупа). Но эта горькая участь постигла не одну Софью. Четыре дедакшена, кроме неё, получила Мария Парамонова из ЦСКА. Она тоже упала с трёх прыжков, но не с ультра-си, а с обычных тройных. Тем не менее звёздочке Тутберидзе не на что жаловаться: за неудавшиеся прыжки наказали, но на остальных элементах у неё стоит минимум +2, в основном +3, +4. Другим девушкам, включая Туктамышеву и Муравьёву, в этом отношении повезло меньше.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Да и чего грустить, если, сорвав все три элемента ультра-си, Акатьева заняла третью позицию как на пьедестале, так и в отдельном зачёте по технике? Её 75,90 балла превышают 73,90 у Зининой с двумя падениями. И от лидеров Муравьёвой с 78,83 балла и Туктамышевой с 77,36 балла, между прочим, не так уж далеко.

Компоненты Акатьевой растут вопреки

Самые интересные расклады у девушек на четвёртом этапе Гран-при, конечно, в компонентах. В оба соревновательных дня щедрость судей была на стороне Лизы: 37,51 балла в короткой и 74,22 — в произвольной. Обделять опытную одиночницу в схватке с вчерашними юниорками не посмели. Композицию, презентацию и мастерство Императрицы оценили в переводе с языка цифр на «превосходно». Так принято трактовать оценки за компоненты от 9,0 балла. Выше только 10,0 — что означает выдающийся прокат и наблюдалось, например, в протоколе короткой программы у Камилы Валиевой на Гран-при в Казани.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

На второй позиции по компонентам после Туктамышевой оказалась Соня Муравьёва. В короткой она набрала 36,04 балла, в произвольной — 70,49. Впритык к ней подобралась Акатьева: 35,97 балла — в короткой и 70,08 — в произвольной, где она допустила три падения.

По справедливости, в произвольной у девушек никто не откатался на превосходную степень. Все падали, делали какие-то помарки, так что оценка «очень хорошо» — от 8,0 до 8,75 балла — предел адекватности. Видеть же у Акатьевой пять 9,0 и одну 9,25 от четырёх судей — мало того, что нарушение правил, запрещающих ставить при двух и более серьёзных ошибках компоненты выше 8,75, так ещё и чёткий симптом подтягивания любой ценой нужной спортсменки. А как иначе объяснить тот факт, что вторая оценка Сони на первом этапе Гран-при в Москве меньше, чем на четвёртом — 69,83 балла? На первом этапе она не падала, допустила лишь небольшие помарки в произвольной, но всё равно её прокат с тремя падениями обеспечил рост в компонентах. Настоящие чудеса творятся, когда с фигуристкой в «кике» сидит тренерский штаб Тутберидзе.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вот Насте Зининой, которая тоже дебютирует на взрослых стартах в этом сезоне, что-то компоненты не «растят», а снижают. Как и Акатьева, она ранее выступала на первом этапе. Там компоненты Насти составили 31,92 — в короткой и 64,74 — в произвольной. На четвёртом этапе она откаталась лучше, оценки за технику в обеих программах выросли, но за компоненты поползли вниз: 31,39 — в короткой и 63,95 — в произвольной. Чудо? Чудо. Но не в пользу спортсменки.

Насте придётся очень постараться, чтобы заработать свою первую 9,0 в протоколе, и вряд ли это случится в текущем сезоне.