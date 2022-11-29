Вайцеховская: в российском мужском одиночном катании есть бесспорный лидер — это Семененко

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская высказалась о победе Евгения Семененко на шестом этапе Гран-при России, который прошёл в Перми.

«Даже если пермский произвольный прокат Евгения Семененко останется лучшим в его карьере и этот личный рекорд никогда не будет фигуристом превзойдён, сейчас подопечный Татьяны и Алексея Мишиных получает то, что заслужил. А именно — первую строчку в мужском рейтинге. Тягаться в сложности контента с такими соперниками, как Илья Малинин и Сёма Уно, — задача малоперспективная, но тот же Уно, например, на этапе в Канаде пошёл ва-банк: заявил в произвольной программе пять четверных, худо-бедно справился с тремя, а на домашнем этапе в Саппоро исполнил четыре четверных прыжка и бабочку вместо флипа, в связи с чем базовая сложность программы упала до 80,03. «База» Евгения составила 85,10, причём фигурист ни на секунду не выпал из образа. А это всегда производит мощнейшее впечатление.

Сами соревнования превратились в театр одного актёра, и это дополнительно подчеркнуло реальность: в российском мужском одиночном катании на текущий момент есть один бесспорный лидер — это Семененко. С чем прежде всего хочется поздравить не самого Мишина, а его жену Татьяну. Нынешний Женя — прежде всего её заслуга», — написала Вайцеховская в своей статье для RT.