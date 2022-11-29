Александра Горшкова похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с Людмилой Пахомовой

Юлия Пахомова-Горшкова, дочь первых в истории олимпийских чемпионов в танцах на льду Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, сообщила, что её отец был похоронен во вторник, 30 ноября, на Ваганьковском кладбище рядом с супругой.
«Прах папы сегодня был захоронен на Ваганьковском кладбище рядом с Людмилой Пахомовой», — приводит слова Пахомовой-Горшковой ТАСС.
Александр Горшков умер 17 ноября в возрасте 76 лет. Причиной смерти президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) стал инфаркт.
20 ноября на малой спортивной арене «Лужники» прошло прощание с легендарным фигуристом. Проститься с Горшковым пришли министр спорта России Олег Матыцин, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Анна Щербакова, Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Екатерина Боброва и другие.
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