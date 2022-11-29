Экс-фигуристка Гербольдт считает, что Щербакова завершит карьеру после отказа от ЧР

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая в одиночном и парном катании, отреагировала на решение олимпийской чемпионки Анны Щербаковой не выступать на чемпионате России, но участвовать в шоу Татьяны Навки.
Щербакова пропустила первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливалась после перенесённой летом операции на колене.
«Учитывая то, что она объявляла о том, что в этом сезоне она участвовать в соревнованиях не будет и ей нужна пауза, это вполне нормально. Человек не говорил о том, что он этот сезон будет соревноваться. Если она заявляла о том, что она не будет в этом сезоне соревноваться, какие ещё нужны объяснения?
Означает ли это конец карьеры олимпийской чемпионки? Конечно, означает. В принципе, она об этом говорила, что может завершить карьеру. Всё будет зависеть от того, что будет происходить на мировой арене и останутся ли у неё силы и мотивация продолжать заниматься», — приводит слова Гербольдт «Спорт день за днём».
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 20 по 25 декабря в Красноярске. В те же дни в Москве состоится ледовое шоу Татьяны Навки «Шахерезада».
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