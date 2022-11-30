«Я не божий одуванчик». Евгения Медведева высказалась об уходе из группы Этери Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об уходе из группы Этери Тутберидзе в 2018 году.
«Прошлое должно оставаться в прошлом. Не вижу смысла сейчас ворошить его. Тут вопрос не в одном человеке, а сразу в двух. С себя тоже ответственности не снимаю, я не божий одуванчик. Но самое главное, что сейчас всё хорошо, мы с Этери нормально общаемся», — приводит слова Медведевой издание «7 дней».
После зимней Олимпиады 2018 года Евгения Медведева, завоевавшая серебряную медаль, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
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