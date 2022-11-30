15-летняя Софья Акатьева примет участие в чемпионате России по прыжкам

Российская фигуристка Софья Акатьева примет участие в чемпионате России по прыжкам, который пройдёт 3-4 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом фигуристка сообщила в своих социальных сетях.

Акатьева проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ».



«Какие планы на будущее? Прыжковый турнир и чемпионат России», — ответила Софья Акатьева.

К своим 15 годам Софья дважды выигрывала первенство России среди юниоров (2021, 2021) и становилась серебряным призёром (2020), а также побеждала на этапах юниорских Гран-при в Польше и России в 2021 году. Фигуристка является подопечной 48-летней Этери Тутберидзе и 31-летнего Даниила Глейхенгауза. На Гран-при России Софья занимает шестое место в общем зачёте.