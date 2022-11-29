Рассказываем, что нужно знать о новых соревнованиях, которые пройдут уже в эти выходные. И немного критикуем.

Чемпионат по прыжкам без Трусовой — это вообще как?! Да и регламент выглядит очень странно

Серия российского Гран-при закончена, но паузы в фигурном катании не предвидится: уже 3-4 декабря в Санкт-Петербурге состоится чемпионат России по прыжкам. Это один из двух абсолютно новых турниров, придуманных федерацией в условиях внутрироссийского сезона.

И если сперва идея казалась ну очень удачной, даже прорывной, то по мере приближения соревнований просматривается всё больше и больше странностей. Начать стоит хотя бы с дат — чуть больше чем за пару недель до чемпионата России некоторые просто не захотят приезжать на потенциально травмоопасный турнир. И отказы уже есть.

Список участников

Точный состав не объявлен, но точно известно, что на турнире не выступит Александра Трусова. Об этом сообщила фан-группа фигуристки, ранее выступавшая только с правдивыми инсайдами, а причины не оглашаются: можно выстраивать предположения от конфликта с Первым каналом до восстановления после травмы.

Александра Трусова Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Именно с именем Трусовой в прошедший олимпийский цикл были связаны прыжковая революция и прорывные квады в женском одиночном. Поэтому чемпионат по прыжкам без Трусовой — при всём уважении к остальным участницам и участникам — как свадьба без невесты.

Да и с разделением на группы командного турнира организаторы поступили странно, выделив сборные Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко. А куда дели Светлану Соколовскую — значимую силу в нынешней русской фигурке — и её ребят? Если не Трусову, то Марка Кондратюка и Софью Самоделкину, владеющих ультра-си?

Правила турнира

Личный турнир начнётся 3 декабря и станет отборочным для фигуристов, которые не входят в сборную России и не выбраны капитанами для участия в командных соревнованиях. Эти две категории спортсменов попадут в основной турнир без отбора.

И отборочный, и основной личный турнир будут проходить по системе плей-офф отдельно среди мужчин и женщин. В каждом раунде два спортсмена будут соревноваться друг с другом, исполняя по два прыжка на выбор. В следующий тур выйдет фигурист, набравший максимальную сумму баллов за исполнение двух прыжков.

4 декабря на лёд выйдут команды Алексея Мишина, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Они будут состоять из шести одиночников и одной спортивной пары. В первом раунде пары покажут подкрут, сольный прыжок и два выброса.

Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В раундах со второго по пятый примут участие по два одиночника от каждой команды. Во втором фигуристы будут исполнять тройные прыжки, в третьем — четверные, в четвёртом — каскады или комбинации из любых двух или трёх прыжков, в пятом — каскады или комбинации не более чем из пяти прыжков. Все элементы будут оцениваться по системе ISU.

Расписание

3 декабря, суббота

Личный турнир, отборочный раунд — 12:30

Жеребьёвка — 17:00



4 декабря, воскресенье

Командный турнир — 14:00

Личный турнир, финал — 16:45

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

По телевизору Первый канал покажет только второй день соревнований, трансляция стартует в 15:15.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, в которой будут оперативно появляться все результаты.