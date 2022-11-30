Леонова считает, что российские одиночники способны бороться за медали на мировом уровне

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова оценила уровень российских одиночников.

— Как вам в целом уровень нашего мужского катания? Могли бы наши одиночники претендовать на медали на мировом уровне?



— На мировом уровне баллы сейчас особо не зашкаливают. Лидеры мирового фигурного катания не выступали на этапах Гран-при, мне запомнились, пожалуй, только Сёма Уно и Илья Малинин. Я думаю, что с ними бороться можно. Хотя с Малининым, конечно, сложно, потому что парень очень стабильно выступает со своим сложнейшим набором, что немаловажно.



Нашим мальчикам просто нужна стабильность. В принципе, прыгнуть четыре четверных для того же Макара Игнатова — это не проблема. Но иногда приходится что-то с головой сделать, чтобы это получилось. Я очень надеюсь, что Макар в хорошей форме подойдёт к чемпионату России и покажет всё, на что он способен. Возвращаясь к разговору о четверных, по количеству наши мальчики не уступают. По стабильности — возможно, — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Читайте полное интервью с вице-чемпионкой мира Алёной Леоновой сегодня в 13:00 на «Чемпионате».