CAS скорректировал релиз об иске ВАДА к Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) скорректировал релиз об иске Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к олимпийской чемпионке 2022 года в командных соревнованиях, российской фигуристке Камиле Валиевой.
CAS изменил в релизе число переносов слушания дела Российским антидопинговым агентством (РУСАДА): было исключено слово «несколько». Изначально в релизе отмечалось, что РУСАДА несколько раз переносило слушание по внутреннему расследованию допинг-дела фигуристки.
Напомним, в связи с тем, что РУСАДА не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела Валиевой, ВАДА подало апелляцию в CAS. ВАДА требует признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировать её на четыре года с аннулированием результатов, начиная с 25 декабря 2021-го, включая лишение золотой олимпийской медали в командных соревнованиях.
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