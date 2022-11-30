CAS скорректировал релиз об иске ВАДА к Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) скорректировал релиз об иске Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к олимпийской чемпионке 2022 года в командных соревнованиях, российской фигуристке Камиле Валиевой.

CAS изменил в релизе число переносов слушания дела Российским антидопинговым агентством (РУСАДА): было исключено слово «несколько». Изначально в релизе отмечалось, что РУСАДА несколько раз переносило слушание по внутреннему расследованию допинг-дела фигуристки.

Напомним, в связи с тем, что РУСАДА не уложилось в «разумные сроки» рассмотрения дела Валиевой, ВАДА подало апелляцию в CAS. ВАДА требует признать Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировать её на четыре года с аннулированием результатов, начиная с 25 декабря 2021-го, включая лишение золотой олимпийской медали в командных соревнованиях.