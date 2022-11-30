Российская фигуристка Софья Акатьева назвала свой любимый прыжок. Фигуристка проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ».
«Какой любимый прыжок? Тройной аксель», — ответила Софья Акатьева.
15-летняя Софья Акатьева дважды выигрывала первенство России среди юниоров (2021, 2021) и становилась серебряным призёром (2020), а также побеждала на этапах юниорских Гран-при в Польше и России в 2021 году. Фигуристка является подопечной 48-летней Этери Тутберидзе и 31-летнего Даниила Глейхенгауза. На Гран-при России Софья заняла шестое место в общем зачёте. Стало известно, что она примет участие в чемпионате России по прыжкам.
Гран-при России. Произвольная программа. Софья Акатьева:
Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.
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