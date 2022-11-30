«У Трусовой всё получится, потому что у неё боевой характер». Мнение вице-чемпионки мира

Сезон в фигурном катании стремительно приближается к своему экватору. Этапы Гран-при России подошли к концу, и уже можно сделать первые выводы о выступлениях наших фигуристов в рамках внутреннего сезона. Для этого мы обратились к вице-чемпионке мира 2012 года в женском одиночном катании Алёне Леоновой.

Экс-фигуристка оценила, смогут ли наши одиночники бороться за медали на мировом уровне, объяснила, за счёт чего лидирует Валиева, и рассказала, в чём секрет успеха Туктамышевой. Мнение Алёны Леоновой — в интервью «Чемпионату».

«Краем глаза смотрела этапы Гран-при, которые проходили за границей, и могу сказать, что по уровню наши гораздо сильнее и интереснее»

— Алёна, какие у вас впечатления от серии Гран-при России?

— Хочу сказать огромное спасибо федерации за возможность продолжать выступать на высоком уровне, которую она дала спортсменам. Да, это не международные соревнования, но я краем глаза смотрела этапы Гран-при, которые проходили за границей, и могу сказать, что по уровню наши гораздо сильнее и интереснее.

— Что вам больше всего запомнилось из нашей серии Гран-при?

— Я рада за Лизу Туктамышеву и Диму Алиева, что им удалось выиграть по два этапа. Дима на втором своём этапе короткую программу немножко провалил, но он молодец, что собрался и хорошо откатал произвольную. Безумно понравился Женя Семененко на последнем этапе в произвольной программе. Зажёг здорово, даже не скажешь, что у него были какие-то травмы. Всё было сделано очень хорошо и на прекрасном высочайшем уровне.

— Не раз слышала мнение, что для многих самый интересный вид сейчас — это мужчины. Разделяете ли вы эту точку зрения?

— Учитывая, что в женском катании некоторые лидеры не выступали, прежде всего Щербакова и Косторная, которые, если бы были в хорошей форме и без травм, могли бы навязать конкуренцию, наверное, да, за мужчинами было интереснее наблюдать, потому что у них была борьба.

— Как вам в целом уровень нашего мужского катания? Могли бы наши одиночники претендовать на медали на мировом уровне?

— На мировом уровне баллы сейчас особо не зашкаливают. Лидеры мирового фигурного катания не выступали на этапах Гран-при, мне запомнились, пожалуй, только Сёма Уно и Илья Малинин. Я думаю, что с ними бороться можно. Хотя с Малининым, конечно, сложно, потому что парень очень стабильно выступает со своим сложнейшим набором, что немаловажно.

Нашим мальчикам просто нужна стабильность. В принципе, прыгнуть четыре четверных для того же Макара Игнатова — это не проблема. Но иногда приходится что-то с головой сделать, чтобы это получилось. Я очень надеюсь, что Макар в хорошей форме подойдёт к чемпионату России и покажет всё, на что способен. Возвращаясь к разговору о четверных, по количеству наши мальчики не уступают. По стабильности — возможно.

Макар Игнатов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Катальщик» Коляда безупречный. Проблема, наверное, с нервами, с какими-то тараканами в голове»

— Пока что рекордсмен по баллам в этом сезоне — Евгений Семененко. Уже можно считать, что он новый лидер сборной?

— Думаю, рано пока такие выводы делать. Мы знаем, что Марк Кондратюк на своём втором этапе катался с травмой спины, так что я бы не списывала его со счетов. Сейчас, после шести этапов, я могу точно сказать, что явного лидера нет, потому что на одной этапе выиграл один, на другом — другой. Баллы большие, набор у всех серьёзный, так что, наверное, пока нельзя сказать. После чемпионата России можно будет делать какие-то выводы.

— То есть в этом сезоне между мальчиками будет вестись борьба за лидерство?

— Безусловно. Но между кем она будет разворачиваться — сложно сказать. Тут и Илья Яблоков на двух последних этапах, можно сказать, вышел из ниоткуда и откатался прекрасно. Да, он тоже сейчас не в суперформе, но человек хочет бороться, и его хорошо достаточно оценили. На одном этапе Петя Гуменник очень здорово откатался, на другом — Глеб Лутфуллин. Борьба на чемпионате России будет сумасшедшая, на самом деле. Мне кажется, это в основном будет борьба с нервами, потому что четверные у всех плюс-минус одинаковые.

— Неожиданностью стало то, что Михаил Коляда вошёл в сезон не в оптимальной форме. Как вы считаете, в чём причина таких его выступлений? Возраст берёт своё?

— Не думаю, что здесь возраст играет роль. Наоборот, мне кажется, что, столько катаясь, уже должна была прийти какая-то уверенность в себе. По себе скажу: буквально в трёх моих последних сезонах в карьере я почувствовала какой-то кайф от выступлений, о чём сейчас говорит Туктамышева. Ты просто катаешься и получаешь от этого удовольствие, само собой всё получается. Чего-то такого, наверное, не хватает Мише. «Катальщик» он безупречный, программа у него оснащена достаточно сложным для него контентом, который хорошо оценивается. Тут проблема, наверное, с нервами, с какими-то тараканами в голове. Сделай он всё чисто, был бы, конечно же, наверху.

Михаил Коляда Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«От Туктамышевой прям какой-то уверенностью веет. Не сглазить бы»

— Лиза Туктамышева с каждым годом становится только лучше. Это всё даёт кайф от выступлений?

— Да, я прям по ней вижу. У неё очень классные программы, особенно короткая. Это стопроцентное попадание: стильно, ничего лишнего, здорово подобран костюм. Она получает удовольствие — это прям видно. Произвольная программа нехарактерная для неё абсолютно. Раньше у неё было что-то зажигательное, а тут такая лирика. Наверное, решили сделать так, чтобы никуда не гнаться, спокойно прыгать прыжки, но в то же время раскрыться, показать что-то новое. Здорово, что она, столько катаясь, не боится экспериментов — это только плюс для неё.

— Как вы считаете, кто из девочек сейчас выглядит убедительнее всех?

— Пожалуй, я бы выделила как раз Елизавету. Она выглядит очень уверенно, при этом не имея туза в рукаве — четверного. Он у неё есть на тренировках, может быть, она будет пробовать его на чемпионате России. Хотя, может, она не захочет рисковать. Но, опять же, с тремя акселями на две программы она достаточно спокойно выиграла два этапа. Второй, конечно, с натяжкой, но понятно, что юниорки тоже не дремлют. Однако от неё прям какой-то уверенностью веет. Не сглазить бы (смеётся).

— При этом, если смотреть на баллы, пока что рекордсменка в этом сезоне — Валиева. Это справедливо?

— Камила получает повыше оценки за свои прыжки. Они у неё очень хорошие, красивые, большие, там ниже +5 не поставишь. У неё почти есть четверной прыжок: на тренировках есть, на соревнованиях пока нет. Но тут дело и во второй оценке, и в надбавках за прыжки — благодаря этому она немножко впереди.

— В этом сезоне у Валиевой нашумевшая произвольная программа. Как вы её оцените спустя три проката на публике?

— Я думаю, что это отличная программа. Все знают, что с Камилой происходило, и всё, что она делает в этой программе, — читаемо, понятно и доступно для зрителя, что немаловажно. Ты проживаешь с ней этот момент, и это очень круто. Я люблю такие постановки, где есть понимание, о чём спортсмен катает, ты этим проникаешься. В конце программы — просто мурашки. Это та программа, которую хочется пересматривать.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

— То есть программа с каждым стартом ничего не теряет?

— Нет, мне кажется, что она её лучше и лучше катает. На прокатах где-то что-то было сыровато, может быть, но с каждым стартом она прибавляет.

«Трусова — девочка талантливая, просто постолимпийский сезон — самый сложный»

— У Александры Трусовой пока дела складываются тяжелее — она проиграла два этапа Гран-при. Как вы считаете, стоит ли тревожиться из-за этого? Или в её ситуации это нормально?

— Она снялась с прыжкового турнира, я надеюсь, по причине того, что будет усиленно готовиться к чемпионату России, что, наверное, правильно, борьба-то будет хорошая. Будем надеяться, она восстановит, может быть, парочку четверных, чтобы было, чем бороться, и всё получится. Она девочка талантливая, просто постолимпийский сезон — самый сложный. Ей нужно заново себя раскочегарить, пока, видимо, не удалось. Но, мне кажется, не надо терять надежды, надо просто подождать. Я думаю, у неё всё получится, потому что у неё боевой характер. Именно на характере она может вывезти всё это.

— В этом году у Саши новые образы в программах. Вы увидели обновлённую, более женственную Трусову?

— Да, у неё короткая программа очень классная, неординарная, как и сама Саша — на неё очень хорошо этот образ ложится. Тут катайся чисто и будешь получать хорошие баллы. Произвольная программа у неё очень сильная — это та программа, в которой нельзя допускать никаких погрешностей. Она смотрибельная в том случае, когда исполняется чисто. С любой программой, конечно же, так, но здесь есть упор на музыку: «I Believe I Can Fly» — это вообще в точку для неё. Если допускать в этой программе много ошибок, она не будет смотреться так, как хотелось бы.

Александра Трусова Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

— В этом сезоне на взрослом уровне дебютировали Самоделкина, Муравьёва, Акатьева и Петросян. В ком из них вы видите наибольший потенциал?

— Мне понравилась Аделия Петросян. Жалко, что она снялась с последнего этапа. Классные программы у неё в этом сезоне, контент убедительный, дай бог, чтоб всё получилось. Софья Акатьева на первом этапе выступила хорошо, на втором похуже, но тоже девочка своего отдавать не будет. У Софьи Самоделкиной мне произвольная программа очень нравится — она шикарно выступила на первом своём этапе.

Пожалуй, здесь упор всё-таки идёт больше на многооборотные прыжки, поэтому я выделю Аделию Петросян — у неё набор посложнее, и она немножко постабильнее остальных будет. Но, безусловно, за пьедестал чемпионата России будет бороться каждая.

«Оценивать надо адекватно: если это хорошее катание, значит, это высокие оценки. Если не очень, то извините»

— Танцы на льду в этом сезоне у нас, можно сказать, выстраиваются заново. Кто вам больше всего импонирует из выступающих пар?

— Я, честно говоря, танцы особо не смотрела. Могу сказать, что симпатию проявила к паре Кагановской с Ангелополом — это прям свежее дыхание. Они что-то нереальное творят на льду, показывают какие-то безумно сложные поддержки. Также в последнее время мне нравится пара Худайбердиевой с Базиным. Они уже считаются матёрыми спортсменами, для них чемпионат России будет не в новинку. А Кагановская и Ангелопол будут, конечно, если не в фаворитах, то претендовать на тройку.

— А кто вас больше всего впечатлил в парах?

— Наверное, Мишина с Галлямовым. Здоровская произвольная программа у них — хочется просто встать и с ними танцевать (смеётся). Мне импонирует, что они всё делают с лёгкостью, хотя, казалось бы, у них сложная программа, но они выходят на старт и делают всё без сучка и задоринки.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

— В этом году очень много обсуждений вокруг судейства. То, что судьи щедро оценивают наших фигуристов — это правильный подход? Или может снизить мотивацию?

— У нас всегда в России были всякие бонусы, которых на международной арене нет. Раз уж есть бонусы, почему бы не поощрять фигуристов и хорошими баллами, тем более что они этого заслуживают. Да, может, кто-то что-то не сделал, и ему поставили высокие баллы. Возможно, за старые заслуги — ты же не можешь поставить компоненты сильно меньше, чем обычно: будешь ставить больше, потому что знаешь, что этот спортсмен находится в топе. Так как сезон российский, пускай уже идут на рекорды! (Смеётся.) Естественно, оценивать надо адекватно: если это хорошее катание, значит, это высокие оценки. Если не очень, то извините.

— А во времена вашей спортивной карьеры, если вам на внутрироссийских стартах ставили больше, чем надо, как это на вас влияло?

— Конечно, радость была большая. Это приятно, ты чувствуешь, что существуешь в этом мире фигурного катания, тебя не закопали. Самооценка при этом не падает, наоборот, немножечко подбадриваешься.

— На выходных стартует прыжковый турнир. Как вы считаете, кто главные фавориты?

— Если б я знала, кто будет кататься… Составы же ещё не выставили.

— А если судить по сезону?

— У Кондратюка и Самарина есть четверной лутц, у Макара Игнатова — четверной риттбергер, Лутфуллин тоже с риттбергером, Гуменник прыгает кучу всяких четверных — сложно сказать. Просто будет интересно посмотреть. Мне кажется, им и самим будет интересно посмотреть, кто что прыгает, кто что умеет. Кого-то выделить не могу.

У девчонок тоже не знаю, кто будет выступать. Пожалуй, кто владеет четверными прыжками стабильно, тот и выиграет.