Евгения Медведева высказалась о скором выходе фильма про себя

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала скорый выход фильма про себя, который называется «Медведева против Медведевой».
«Скоро выходит документальный фильм «Медведева против Медведевой», который мы с медиагруппой «Красный Квадрат» снимаем уже почти четыре года. Работа над фильмом началась в мае 2019-го, тогда же в блогосфере вышел влог «Один день из жизни Жени Медведевой». Так что я давно впустила кинокамеры в свою жизнь. В ближайшее время объявят, где и когда можно будет посмотреть фильм. Зрители увидят тренировки и как рождаются новые номера на льду — очень много эксклюзивного», — цитирует Медведеву «7 дней».
23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
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