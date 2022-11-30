Лайшев не увидел сенсации в отсутствии Трусовой на чемпионате России по прыжкам

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал отказ Александры Трусовой от участия в чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

«Станет ли отсутствие Трусовой трагедией для турнира? Не могу сказать. Это её дело. Ничего в этом сенсационного нет. У неё свой график, свой план подготовки к соревнованиям, решила, что ей это не надо.

Кто будет фаворитом? Валиеву могу выделить. Аделия Петросян сможет с ней посоревноваться. Неблагодарное дело загадывать. Кто-нибудь как даст пятерной. В Валиеву больше всего верю. Она с характером», — приводит слова Лайшева «Спорт день за днём».

Чемпионат России по прыжкам пройдёт в Санкт-Петербурге 4 декабря. Он будет состоять из личного и командного турниров.