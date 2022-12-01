«Мой навеститель». Лежащий в больнице Кондратюк показал милое видео с Трусовой

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова навестила в больнице своего молодого человека – победителя командного турнира Игр в Пекине, чемпиона Европы и России Марка Кондратюка.
«Мой навеститель», — подписал Кондратюк видео, на котором заснял стоящую за окном Трусову.
Кондратюк попал в больницу для реабилитации после этапа Гран-при России в Самаре. Там Марк уверенно лидировал после короткой программы, но произвольную откатал неудачно и в итоге занял только третье место. После соревнований фигурист рассказал, что утром испытывал проблемы со спиной и даже не мог пошевелиться, однако не хотел сниматься, чтобы не расстраивать пришедших посмотреть на него болельщиков.
Ранее Кондратюк выиграл этап Гран-при России в Сочи и уверенно вышел в финал серии.
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