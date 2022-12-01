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Источник: танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный распался

Источник: танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный распался
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Американский журналист Дэвид Лис на своём канале The Skating Lesson сообщил, что российский танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный распался.

Фигуристы встали в пару только с сезона-2022/2023. Они тренируются под руководством тренерской группы, в которую входят Александр Свинин, Ирина Жук и Алексей Горшков.

Ранее Аннабель Морозов выступала с Андреем Багиным, а Дэвид Нарижный – с Елизаветой Шанаевой.

В сезоне-2022/2023 Морозов и Нарижный выиграли два этапа Гран-при России — в Москве и Казани. Эти соревнования проходили 22-23 октября и 5-6 ноября.

Напомним, в текущем сезоне пока не выступала ещё одна пара тех же наставников — Александра Степанова и Андрей Букин. В этом дуэте травмирована партнёрша.

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