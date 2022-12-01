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Тарасова: Дэвис и Смолкин — не выдающаяся пара. Чемпионат России ничего не потеряет

Тарасова: Дэвис и Смолкин — не выдающаяся пара. Чемпионат России ничего не потеряет
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что танцевальный дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина не выступит на чемпионате России, который пройдёт в декабре в Красноярске.

Ранее дуэт, который живёт и тренируется в США, не выступал на этапах Гран-при России. В минувшем сезоне Диана и Глеб стали вторыми на национальном первенстве и представляли Россию на Олимпийских играх в Пекине. Диана – дочь известного тренера Этери Тутберидзе.

«Думаю, что это не грустная новость. Это чемпионат страны. Дэвис и Смолкин — не выдающаяся пара. Может, когда-то таковой будут, но чемпионат России ничего не потеряет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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