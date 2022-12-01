Дэвис и Смолкин ответили, есть ли у них мысли о смене гражданства

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцевальном дуэте с Дианой Дэвис, высказался о возможной смене гражданства.

Дэвис и Смолкин живут и тренируются в США. Мама Дианы – знаменитый тренер Этери Тутберидзе. Папа Глеба – актёр Борис Смолкин.

«Никогда не говори никогда» действительно хорошая фраза, потому что всё обычно именно так и получается. Но в данном случае мы живём буквально день ото дня, как и многие, кто переживает то, что происходит. Мы совершенно не знаем, что будет завтра, правда. Обстоятельства могут как сильно ухудшиться — мы знаем, что всегда, к сожалению, есть куда ухудшаться — так что-то когда-то и должно же наладиться. То есть как-то это всё должно же завершиться. Мы хотим выступать — это, наверное, самое честное и простое. Это единственное, что для нас важно, помимо того, что мы не хотим, чтобы гибли люди. Мы хотим выступать с лучшими, соревноваться в мире, хотим посмотреть, какие у нас шансы вообще в фигурном катании, в танцах на льду относительно мирового подиума — где мы вообще будем и чего сможем достичь. Это самая главная цель.

Конечно, кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень для нас привлекательно. Опять же, исходя из того даже, что наши родители ну очень много всего вкладывают в то, чтобы мы тренировались у лучших, в лучшей обстановке, в лучшей среде — и это должно куда-то выливаться. Это, наверное, самый честный ответ», — сказал Смолкин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».