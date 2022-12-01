Дэвис и Смолкин ответили, кто оплачивает их тренировки и жизнь в США

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцевальном дуэте с Дианой Дэвис, рассказал, кто оплачивает их тренировки и жизнь в США.
«С первого дня наших тренировок в Соединённых Штатах, с первого перелёта все финансовые затраты несут исключительно наши родители. У нас есть ставка в федерации фигурного катания, которая исходит из прошлого сезона, из успехов в прошлом году. Но на этом всё. Спасибо за то, что эта ставка есть, но на неё даже один билет в Америку купить нельзя. Даже если сложить эти ставки. Все постановки, все уроки, за которые мы здесь платим, все перелёты из Соединённых Штатов оплачиваются нашими родителями. Если это условный этап Гран-при, там ISU покупает перелёт. Европу и Олимпиаду нам оплачивала федерация.
Мы тогда тренировались в Москве, и перелётом из Москвы уже министерство занимается. Всё остальное – что мы тренируемся, ставим программы, едем на какие-то турниры серии B, «челленджеры» – это всё за свой счёт. Каждая копейка. У нас есть просто ставка от федерации, я уже сказал, что на неё можно купить», — сказал Смолкин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
«В принципе, сейчас эти деньги даже нельзя перевести на карточку, их можно использовать только в России», — добавила Дэвис.
«Эти деньги сейчас – как возможность какие-то подарки купить родителям на какие-то праздники, ещё что-то, вот так эти деньги тратятся», — согласился Смолкин.
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