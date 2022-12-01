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Дэвис и Смолкин признались, что хотели выступить на американском турнире вне конкурса

Дэвис и Смолкин признались, что хотели выступить на американском турнире вне конкурса
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Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассказали, что на самом деле хотели выступить на одном из внутренних турниров в США и объяснили, почему не сложилось.

Речь шла о соревнованиях Challenge Cup 2022, которые прошли 22–25 сентября без участия Дэвис и Смолкина.

«Честно говоря, у нас был разговор с российской федерацией, можно ли будет попробовать на каком-то американском турнире выступить вне конкурса, просто как российские спортсмены. Российская сторона не имела с этим проблем, им главное было, чтобы мы были в форме, чтобы мы были готовы что-то показывать. И даже американская сторона вроде бы поначалу сказала, что возможно будет у нас такая опция — один раз они могут дать нам где-то прокататься, просто чтобы прочувствовали соревновательный лёд. Но в итоге это всё, к сожалению, как-то сошло на нет. Такой возможности нет, но мы в общем-то и не рвёмся, потому что да особо и выступать негде: в Америке не так много турниров, у них совершенно нет такого количества, как в России», — сказал Смолкин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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