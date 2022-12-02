Журанков: энергетически Муравьёва перекатала Туктамышеву в короткой программе

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили итоги соревнований в женском одиночном катании на шестом этапе Гран-при России в Перми.

Короткую программу выиграла Софья Муравьёва, произвольную – Елизавета Туктамышева, которая по сумме двух выступлений опередила соперницу менее чем на один балл.



Журанков. По ощущению от прокатов, короткую программу 100% выиграла Муравьёва, а произвольную — Туктамышева. Туктамышева сделала все нужные выводы после того проката на первом этапе, она вышла, и это ощущение программы зал захватило. Мы всегда говорим, что судьи тоже люди, они чувствуют это. Как бы мы ни старались быть объективными, всё равно ощущение от проката сказывается.



Боброва. Хочу сказать о Соне Муравьёвой, что мне нравятся её программы, мне нравится, как она чувствует их, мне нравится, как она катается, у неё постоянно всё работает: корпус, голова — это тоже важно. Мне нравится её короткая, здесь был очень сильный прокат короткой.



Журанков. Энергетически она и перекатала-то на самом деле в короткой Лизу. А у Лизы каскад лутц—тулуп — опять проблемы.