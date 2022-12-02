Боброва считает, что Петросян нужно допустить к финалу Гран-при России

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказала мнение, что фигуристка Аделия Петросян должна быть допущена к участию в финале Гран-при России.
Петросян уверенно выиграла этап Гран-при России в Сочи, опередив Софью Самоделкину и Александру Трусову. Но затем Аделия получила травму, не смогла выступить на ещё одном этапе и не попала в число финалисток.
«Аделия Петросян выступала только на одном этапе и по таблице, скажем так, не попала в финал Гран-при. Но я уверена, что федерация что-нибудь придумает. По какому-то результату, например, на чемпионате России. Потому что я уверена, что Аделия Петросян приедет бороться только за самые высокие места на чемпионате России, если не за первое», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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