Жулин — о Дэвис и Смолкине: звоните Тутберидзе, она мама. Я не знаю, что там происходит

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что Глеб Смолкин и Диана Дэвис не выступят на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Неучастие Дэвис и Смолкина в чемпионате России? Звоните Тутберидзе, она мама. Я не знаю, что там происходит. Стоит ли быть в сборной России, если не выступаешь даже на чемпионате России, — вопрос в федерацию, не ко мне», — приводит слова Жулина Sport24.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

Полную версию интервью с Дианой Дэвис и Глебом Смолкиным смотрите в подкасте «Ход коньком».