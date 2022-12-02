Мишина — о Туктамышевой на ЧР по прыжкам: надеюсь, четверной увидим. Все ждут

Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина заявила, что Елизавета Туктамышева может исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.

«Я надеюсь, четверной увидим. Увидим тулуп. Все ждут. Так получилось, что наша группа только приехала из Перми, после перелёта денёк-другой отдыхали. Ещё кто-то приболел небольшой простудой. Вот Лиза сначала приболела, но вчера уже каталась. Всё нормально, все будут! Просто такой перелёт, смена погоды, плотно получилось по времени. Сейчас на тренировках больше сосредоточились на прыжках, но всё равно на каждом занятии простые вещи тоже проходим с музыкой: дорожки, вращения», — цитирует Мишину «РИА Новости Спорт».

Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге 3 и 4 декабря. Соревнования будут состоять из личного и командного турниров.