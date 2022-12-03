Тодоренко целовала Энберта, Костомаров дарил кольцо Ланской. Фото «Ледникового периода»

В Москве прошли съёмки нового выпуска знаменитого ледового шоу «Ледниковый период». В субботу, 3 декабря, Первый канал представит зрителям восьмой по счёту выпуск.

Тему номеров для танцев участники черпали из отечественных фильмов и сериалов. В жюри были Елена Чайковская, Татьяна Навка, Владимир Хотиненко, Сати Спивакова и Ольга Ломоносова. В роли ведущих — Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Лучшие кадры восьмого выпуска шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Валерия Ланская и Роман Костомаров стали героями фильма «Приключения итальянцев в России», Иван Скобрев и Виктория Синицина повторили танец из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», а Евгения Медведева и Фёдор Федотов выбрали картину «Мой ласковый и нежный зверь», остальные номера можно будет увидеть сегодня, 3 декабря, на Первом канале.