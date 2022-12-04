Сотникова — о материнстве: это счастье. Золото Олимпиады не сравнится с улыбкой ребёнка

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала о чувствах от рождения ребёнка.
«Это, конечно, непросто. Во-первых, первый месяц не понимаешь, от чего плачет ребёнок и что у него болит. Не спишь по ночам. Но со временем привыкаешь к этому, и сейчас ребёнок — это счастье. Даже золото Олимпиады не сравнится с улыбкой ребёнка!» — приводит слова Сотниковой Sport24.
26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ю На и итальянку Каролину Костнер. Она стала первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.
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