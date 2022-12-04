13-летний ученик Этери Тутберидзе заявил, что хочет превзойти Михаила Коляду

13-летний российский фигурист Арсений Федотов прокомментировал своё выступление на командном турнире в рамках чемпионата России по прыжкам. Федотов чисто исполнил оба прыжка и набрал столько же баллов, сколько и Михаил Коляда.

«Я совсем наглец? Нет. Я стремлюсь вперёд, как взрослые! Дальше будет ещё лучше. Хочу превзойти Коляду», — сказал Федотов в эфире Первого канала.

Федотов тренируется в «Хрустальном» под руководством штаба заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.